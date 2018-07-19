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OHAL sonrası teklifin ilk maddesi komisyondan geçti

OHAL sonrası kanun teklifinin ilk maddesi komisyonda kabul edildi.

OHAL sonrası teklifin ilk maddesi komisyondan geçti
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OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifinin valilere geniş yetki veren ilk maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

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