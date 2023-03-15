Oktay: Taahhüt edilen 115 milyar liranın 74 milyarı hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır" dedi.

'Evim Yuvan Olsun' kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişileştirildiğini aktaran Oktay, 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemesi' kapsamında 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

261 bin 757 aileye 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapıldığını dile getirene Oktay, ödeme işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Ayrıca, Türkiye Tek Yürek'te taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırılmıştır" bilgisini verdi.

Oktay, deprem bölgesinde 1 milyon 805 bin 842 bina incelendiğini, 653 bin konutun acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildiğini enkazın da yüzde 20'sinin kaldırıldığını aktardı.