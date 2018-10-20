Oktay: Yeni bir hikaye yazacağız

20 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir." dedi.

Oktay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin yaptığı ihracatın miktarı ve ihracat kalemlerinin çeşitliliğinin, o ülke ekonomisinin ne ölçüde sağlıklı olduğunun önemli göstergelerinden biri olduğunu; ihracatın artırıldığı, ihracat kalemlerinin çeşitlendirildiği ve değeri artırıldığı nispette ekonominin güçleneceğini dile getirdi.

Türkiye'nin doğal kaynaklar açısından zengin olmayışı, enerjide dışa bağımlı olmasının da büyük etkisiyle dış ticaret açığı veren bir ülke olduğu düşünüldüğünde, yapılan ihracatın öneminin daha da artığına değinen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun ki son 16 yıldır ülkemizin her alanda yaptığı büyük atılımların en önemli ayaklarından birisini de ihracat oluşturmaktadır. 157 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığımız 2017'nin ardından 2018'de ihracatımız yine üstün bir performans göstermiştir. İhracatta 2017 yılı eylül ayına göre yüzde 22,6 gibi ciddi bir artış ile tüm zamanların en iyi performansını göstererek aylık bazda 14,5 milyar dolara ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin son 12 aylık ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 7,6 artışla 165 milyar 57 milyon doları geçmiş bulunmaktadır. Bu güzel, ama yeterli mi? Asla değil. Hedeflerimiz çok daha yukarılarda. Bizim ilk etapta hem aylık hem yıllık bazda bir kırılım noktasını yakalamamız gerekiyor. Başkanımızla (TİM Başkanı İsmail Gülle) konuştuk biraz önce. Sizlerin adına bana söz de verdi aslında, 'Siz bizi desteklerseniz, biz de bu sözü size veriyoruz.' diye. Zaten destekliyoruz, sonuna kadar sizinle birlikteyiz, bundan sonra da ne pahasına olursa olsun birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu kırılım noktası ne? 'Şu rakam mı oldu, bu rakam mı oldu?' Aslında bundan kendimizi kurtarsak diyorum. Hangi rakam olursa olsun biliyoruz ki bu rakam aylık 20 milyar doların üzerindedir. Önce bunu söyleyebilsek. Yıllık hangi rakam olursa olsun şu 2'il rakamdaki o psikolojik bariyeri bir kırsak. Yani yılda 200 milyar doları, mal ihracatı olarak ifade ediyorum, ayda da 20 milyar dolarlık ihracat rakamlarını ilk etapta bıraksak ve yeni hedeflere doğru çok daha hızlı gidebileceğimiz yol haritaları üzerinde dursak. Bunun çok kısa sürede gerçekleştireceğimize, hele hele yıllık 200 milyar dolar ihracat hedefini çok kısa sürede aşabileceğimize yürekten inanıyorum."

Oktay, TİM'in ülke ihracatının artmasını ve daha sağlıklı bir yapıya oturmasını sağlayacak taleplerini önemsediklerini ve dikkate aldıklarını ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu taleplerin karşılanması konusunda her türlü gayretin gösterildiğini belirtti.

İhracatçıların ihtiyaç duyduğu finansmanı karşılama konusunda önemli yer tutan Türk Eximbank'ın 2017'de ihracatçı firmalara kredi ve ihracat alacak sigortası olarak 39,3 milyar dolar destek sağladığını, ihracata verdiği destek tutarının, 2018'in 9 aylık döneminde 18,3 milyar doları kredi, 12,2 milyar doları ihracat kredi sigortası olmak üzere 30,5 milyar dolar olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Oktay, Türk Eximbank'ın ihracata sağladığı finansmanın yanı sıra kredi ve ihracat alacak sigortası desteğinin de artırılması konusunda çalışmalarının sürdüğünü, e-uygulamalar yoluyla iş süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik bazı çalışmalar bulunduğunu anlattı.

Oktay, son dönemde yaşanan finansal dalgalanmayla birlikte yürürlüğe konulan "ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi" uygulamasına ilişkin talepler olduğunu aktararak, ihracatçılardan gelen makul talep ve önerilerin hükümet tarafından etraflı bir şekilde değerlendirildiğini ve imkanlar ölçüsünde de taleplerin karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

KDV alacaklarının iadesi konusunun talepler arasında önemli yer tuttuğuna değinen Oktay, "Bu konuda da şimdiye kadar çeşitli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS), İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS), Artırımlı Teminat Uygulaması (ATU) gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KDV iade işlemlerinin daha da hızlandırılması için yeni planlamalar yapıyoruz." dedi.

"Önümüzdeki süreçte hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünya ekonomisinde ve dünya ticaretinde ülkelerin korumacı politikalara daha fazla yönelirken, uluslararası alandaki rekabetçi ortam ve belirsizliklerin de gitgide artığını ve görünüşe bakılırsa, bu durumun gelecek yıllarda daha da artarak devam edeceğini dile getirerek, ihracatçıların bu süreçte önlerine çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Son dönemde Türkiye'nin ekonomik saldırıya uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, ekonomimizin güçlenmesi için de var gücümüzle çalışmaktayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, tüm kabinemiz ve ilgili kurumlarımız olarak bu süreçte yaşanan sıkıntıların üzerine büyük bir kararlılık ve soğukkanlılıkla giderek durumu kontrol altına almış ve büyük sıkıntıları geride bırakmış bulunuyoruz. Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir. Önümüzdeki süreçte, yine hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya, hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz."

"Savunma sanayi tüm sektörlerin ufkunu açan önemli bir örnek"

Fuat Oktay, yeni ekonomik ve ticari düzende Türkiye'nin önünü açacak kilit alanları, "Ar-Ge", "yenilik", "yüksek teknoloji", "katma değer", "tasarım","üretim" ve "markalaşma" şeklinde sıralayarak, "Bu bağlamda, yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirini ön plana çıkaran, Ar-Ge, yenilik, tasarım ve markalaşma odaklı bir yaklaşımı öne çıkarıyoruz. Bu yaklaşımla yeni devlet destekleri kurguluyor, mevcut desteklerde iyileştirmelere gidiyoruz. Bunun yanı sıra ihracatçılarımıza sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gidiyor, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar sürdürüyoruz. Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir." diye konuştu.

Son dönemde savunma sanayinde gerçekleştirilen katma değeri yüksek ihracat başarısının katlanarak devam etmesini beklediğini ifade eden Oktay, "Savunma sanayi bu yönüyle tüm sektörlerin ufkunu açan önemli bir örnek, ancak bu alanda daha fazla ürün kalemiyle daha fazla ülkeye ihracat yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sektörde yine artık tek kalemde milyar dolarlık ihracat rakamlarını yakalamış bulunuyoruz. Bunu artırarak, devam ettirmek zorundayız. Bu alanda yakalanan başarıya diğer sektörlerde de ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

"Ülkemiz yarın, bugünden çok daha güzel olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uygulamaya konulan "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"nda, ihracat performansının daha da ileri götürülmesine yönelik pek çok eylemin yer aldığını hatırlatarak, hazırlanmakta olan 5 yıllık Stratejik Yol Haritası'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacağını bildirdi.

Yıllık ve yeni 100'er günlük icraat programlarıyla Türkiye'nin çok daha ileriye taşınacağının altını çizen Oktay, ihracatçılara şöyle seslendi:

"70 bini aşkın ihracatçı firmamızı bünyesinde barındıran TİM ailesine bu noktada büyük görevler düşmektedir. Sizlerden, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonraki ay ve dönemlerde de rekor ihracat rakamları ile ekonomimize katkı sağlamayı sürdürmenizi bekliyor, bugüne dek göstermiş olduğunuz üstün gayretler için yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemiz son 16 yıldır gösterdiğimiz büyük gayretlerle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her alanda yükselişini sürdürmeye devam edecektir. Şundan emin olmanızı isterim ki genç, dinamik, eğitimli nüfusuyla ve sizlerle ülkemiz yarın, bugünden çok daha güzel olacak. Önümüzdeki dönemde çok daha müreffeh, çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşıyor olmanın gururuyla ülkemizin çıtasını çok daha yukarılara çıkaracağız."

Kaynak: AA