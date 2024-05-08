Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı!
İstanbul Alibeyköy'de özel bir lisede müdür olan İbrahim Okutan'a (74) silahla ateş ederek öldüren 17 yaşındaki Y.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin detaylar ise savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.
Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen "hoca cinayetinde" karar verildi. Feci olayda, iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan suça sürüklenen çocuk Y.K., Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.