Okul saldırıları Meclis gündeminde: Komisyon kurulacak

Türkiye’yi yasa boğan saldırılar, Meclis’in bu haftaki en önemli başlıklarından biri olacak.

Genel Kurul’da salı günü okul saldırılarına ilişkin genel görüşme yapılacak. Milletvekilleri saldırılarla ilgili değerlendirmelerini paylaşacak, ardından araştırma komisyonunun kurulmasına ilişkin karar alınacak.

Kurulacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Süreç boyunca konuya ilişkin tüm taraflar ve uzmanlar Meclis’te dinlenecek. Saldırılar tüm yönleriyle incelenecek, alınması gereken önlemler belirlenecek.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması ve doğum izni düzenlemesi gündemde

Meclis, okul saldırılarının yanı sıra yasama çalışmalarını da sürdürecek. Genel Kurul’un hafta içindeki bir diğer gündem maddesi, 15 yaş ve altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması getiren kanun teklifi olacak.

Düzenleme ile çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amaçlanıyor. Teklif kapsamında annelerin doğum izninin 24 haftaya çıkarılması da öngörülüyor.

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi komisyonda ele alınacak

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da 2024 yılının ağustos ayında başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm amacıyla yürürlüğe giren düzenlemenin sahadaki yansımalarını değerlendirecek.

Komisyonda, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulamadaki etkilerine ilişkin sunum yapılacak.