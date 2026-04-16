Okul saldırıları sonrası alarma geçildi: 81 ilde yeni güvenlik önlemleri alınacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta iki okulda yaşanan silahlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlenen toplantıya 81 ilin valileri ile güvenlik ve eğitim yetkilileri katıldı.

Saldırıların tüm boyutları ele alındı

Açıklamada, saldırıların oluş şekli ve müdahale süreçlerine ilişkin detayların masaya yatırıldığı belirtilerek, “Olaylar tüm yönleriyle ele alınmış” denildi. Ayrıca, “İlk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Okul güvenliği baştan sona incelendi

Toplantıda okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamaların gözden geçirildiği vurgulanarak, “Okullarımızın iç ve dış güvenliği; giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri yeniden gözden geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara ilişkin değerlendirme yapıldığına dikkat çekilerek, güvenlik önlemlerinin genişletileceği sinyali verildi.

Dijital riskler de gündeme geldi

Fiziki güvenliğin yanı sıra sosyal ve dijital tehditlerin de ele alındığı belirtilen açıklamada, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği” ifade edildi.

Bu kapsamda, "İnternet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık…” gibi başlıkların da toplantıda çok boyutlu şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

Erken uyarı ve müdahale mekanizması güçlenecek

Açıklamada kurumlar arası iş birliğinin artırılacağına işaret edilerek, "Erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır” denildi.

Ayrıca, “Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi” için aile, okul ve kamu iş birliğinin artırılacağı vurgulandı.

Ruhsatsız silah ve denetim vurgusu

Toplantıda güvenlik önlemlerine ilişkin somut adımların da ele alındığı belirtilerek, "Ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi… okul çevrelerinde denetimlerin artırılması” konularının karara bağlandığı ifade edildi.

Aynı açıklamada, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirileceği ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütüleceği kaydedildi.

Çok katmanlı eylem planı hazırlanacak

Toplantının sonunda yeni bir yol haritası oluşturulduğu belirtilerek, “Kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması" kararı alındığı bildirildi.

Ayrıca, “iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi” ve “kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi” yönünde adımlar atılacağı ifade edildi.