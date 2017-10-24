Okul servislerine yeni düzen
Okul servislerinde güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler 4 bakanın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Buna göre; Cinsel istismar, uyuşturucu ve cinayet suçluları şoförlük yapamayacak, soruşturmalar da şoförlüğe engel sayılacak.
Okul servislerinde güvenliğin artırılmasına yönelik alınacak yeni tedbirler açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında servislere yönelik alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:
- Cinsel istismar, uyuşturucu ve cinayet suçluları şoförlük yapamayacak
- Soruşturmalar şoförlüğe engel sayılacak
- Servis şoförleri her yıl aile hekiminden rapor alacak
- MEB servis şoförü sertifikası verecek
- Servislerde rehber öğretmenler özel yelek giyecek
- Servis araçlarında cam filmi kullanılamayacak
- Araç takip sistemi zorunlu olacak