Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda 3 gün tatil mi geliyor?
Eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe gidileceği yönündeki spekülasyonlar, yeni yıla kısa bir süre kala sürekli araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. "Okullar 4 gün mü olacak" sorusu günden güne çoğalıyor.
Sosyal medya mecralarında hızla yayılan "Dört gün okul, üç gün tatil" paylaşımları kafalarda soru işareti bırakıyor. Bazı ülkelerde pilot uygulama ile hayata geçirilen 4 gün okul sisteminin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki okullar 4 gün olacak mı?
Okullar 4 gün mü olacak?
1 Ocak'tan sonra okulların 4 gün olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Milli Eğitim Bakanlığından böyle bir resmi bir açıklama gelmiş değil.
Kaynak: HABER MERKEZİ