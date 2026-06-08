Okullar ne zaman kapacak? 3 aylık tatil ne zaman başlıyor?

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Milyonlarca öğrenci için büyük gün yaklaşıyor. Sınavların, ödevlerin ve yoğun ders programlarının yerini yaz tatili alacak. Haziran ayı ilerlerken "Okullar ne zaman kapanacak" sorusu yoğunlaşıyor. İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre okullar 26 Haziran'da kapanacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 18 gün kaldı.

Öte yandan yeni eğitim sezonunun hangi tarihte başlayacağı ise netleşmiş değil.