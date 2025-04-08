Okullar ne zaman kapanacak? MEB'den "yaz tatili erkene çekilecek" iddiasına ilişkin açıklama

Yaz tatili planları şimdiden başlarken, okulların yaz tatiline erken gireceği iddiası öğrenci ve velileri heyecanlandırdı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 20 Haziran cuma günü sona ermesi planlanırken, yaz tatilinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi okulların da erken kapanacağı beklentisine yol açtı.

Yaz tatili erkene mi çekilecek?

Bu yıl Kurban Bayramı ise 6 Haziran 2025 Cuma – 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından 10 gün sonra da öğrenciler karne alacak.

Durum böyle olunca yaz tatili ve okulların kapanışının Kurban Bayramı öncesinde olabileceği beklentisi arttı. Ancak bakanlık bir haftalık farkla okulların erken kapanacağı ya da yaz tatilinin erkene çekileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eğitim takvimi planlandığı gibi ilerleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."