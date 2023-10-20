Okullarda Filistin için saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, kent genelindeki okullarda bayrak töreni sırasında saygı duruşu gerçekleştirildi.

Zeytinburnu'ndaki Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi'ndeki bayrak töreninde konuşan okul müdürü Emine Seval Yardım, dünyanın gözü önünde Filistin'de büyük bir insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Yardım, İsrail'in, çocuk, yaşlı, hasta demeden masum insanları katlettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs ve Mescid-i Aksa'da sistematik bir işgal ve yok etme politikasını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu uğurda Filistinlilerin evlerini yıkmakta, el koymakta, orada yaşayanları bölgeden silmeye çalışmaktadır. Filistinli Müslümanlar kendi vatanlarında günlük hayatlarını dahi sürdüremez hale gelmişlerdir. İsrail yönetimi keyfi tutuklamalarla halkı sindirmekte ve onları ülkelerini terk etmeye zorlamaktadır. Bugün gelinen noktada artık Filistin davası sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki bütün insanların meselesidir."

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kartal'daki Medine Tayfur Sökmen İlkokulu'nda da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.