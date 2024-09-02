Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (Okullar ne zaman açılacak?)

Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti.

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Diğer sınıflar için ise okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.