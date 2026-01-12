Okulun son haftası yoklama alınır mı? Son güne kadar yoklama alınacak mı?

Yarı yıl tatiline çok az bir süre kaldı. Cuma günü milyonlar karne alacaklar. Öğretmenlerin son ana kadar not ve devamsızlık bilgisini girip girmeyeceği merak ediliyor.

Bu sebeple her geçen dakika yükselen soru "Okulun son haftası yoklama alınır mı" şeklinde...

Son güne kadar yoklama alınacak mı?

Resmi eğitim takvimine göre son hafta da yoklama alınır. Not ve devamsızlık bilgisi 15 Ocak Perşembe gününe kadar girilebiliyor.

Özellikle devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilerin durumu riske etmemesi gerekiyor.