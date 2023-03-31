Okyanusları yönlendiren akıntılar yüzde 40 azalacak

Bu durum okyanusların karbondioksiti emme kapasitesini azalttığı ve iklim üzerinde olumsuz etkiye neden oldu. Durgunlaşmanın altında yatan sebebin ise tatlı su kaynakları olan Antarktika buzullarının erimesi sonucu deniz suyunun yoğunluğunun azalması ve daha az tuzlu hale gelen sularda aşağı yönlü hareketin yavaşlaması olacağı ifade ediliyor. Sıcaklık artışının devam etmesi halinde, okyanusları yönlendiren derin su akıntılarının 2050’ye kadar yüzde 40 azalacağı öngörüsünde.

Rapora katkı sağlayan deniz bilimci Adele Morrison, okyanuslardaki dolaşımının yavaşladıkça yüzeydeki suyun hızla karbon emme kapasitesine ulaştığını, daha derinlerden karbona doymamış su ile yer değiştirmediğini ve bu durumun deniz diplerindeki besinlerin ortaya çıkmasını zorlaştırdığını söyledi.