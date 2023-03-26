Olası İstanbul depremi için 7 maddede alınması gereken önlemler neler?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "İstanbul'un depreme hazırlanması" başlığıyla paylaşımda bulundu.



Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:



"Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar:

İstanbul depreme nasıl hazırlanmalı?

1- İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.



2- İstanbul'a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.



3- İstanbul'da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.



4- İstanbul'da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.



5- Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.



6- Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.



7- Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, ızun süreli ucuz kredi verilmelidir."