Olaylı derbide 5 kişiye tutuklama talebi
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık ifadelerinin ardından 25 şüpheliden 5'i tutuklanmaları, 15'i adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 5'i serbest bırakıldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklanmaları, 15'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 5'i serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen 25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı, ifadelerini aldığı 25 şüpheliden Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklanmaları, 15 şüpheliyi de adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Savcılık, 5 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına karar verdi.
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.