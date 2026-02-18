Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu: BUDO ve İDO seferleri iptal

Deniz ulaşımında hava engeli; BUDO ve İDO, Bursa-İstanbul başta olmak üzere bazı hatlardaki seferlerini iptal etti.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30’daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

İDO’dan yapılan açıklamada da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 07.45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08.30 ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa saat 09.05 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.