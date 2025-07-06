Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki! 'Çirkin ifadeleri sahiplerine iade ediyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı CHP yöneticilerine sert ifadelerle tepki gösterdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan bazı ifadeleri eleştirerek, bu sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Paylaşımında, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hadlerini hatırlatacağımızdan kuşku duymayın"

AK Parti'nin bu tür söylemlere karşı net duruş sergileyeceğini vurgulayan Çelik, "Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın" dedi.

Bu tutumlara karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Çelik, "Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar" ifadelerini kullandı.

"Sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar"

Çelik, "Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar" yorumunda bulundu. Çelik son olarak, "CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle" ortaya çıkan iç meseleler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, bu tür sözleri "açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar" ifadelerini kullandı.