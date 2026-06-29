Ömer Çelik'ten İsrail'in 1915 kararına sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Parlamentosu'nda 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin kararının tarihi ve hukuki gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.

Çelik, paylaşımında Netanyahu hükümetine sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerine işaret eden Çelik, alınan kararın siyasi bir amaç taşıdığını savundu.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir.

Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır.

Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur..."

İsrail Parlamentosu tasarıyı kabul etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'in 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanımasına ilişkin hazırlanan tasarının İsrail Parlamentosu'nda oybirliğiyle kabul edildiğini açıklamıştı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sa'ar, sürece destek veren Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerine teşekkür etti.

Sa'ar, açıklamasına "Doğru olanı yapmak için asla geç değildir" sözleriyle başlarken, "İsrail böylece ahlaki bir görevi yerine getiren ülkeler arasına katılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Sa'ar, tasarıyı birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve bunu ahlaki ve tarihi bir sorumluluk olarak nitelendirmişti.