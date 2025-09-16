Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: İnsanlık bu şebekenin tehdidi altında
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef olan sözlerinin yok hükmünde olduğunu belirterek, "İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" dedi.
Ömer Çelik Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.
Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor...
İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir.
Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 16, 2025
Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin…