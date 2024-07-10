'Ömer Halisdemir Bisiklet Turu' İstanbul'dan başladı
Bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Ömer Halisdemir Bisiklet Turu' İstanbul Arnavutköy'den başladı. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bisiklet turu ile birlikte, Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine doğru anlamlı bir yolculuk başladığını belirtti.
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy'den yola çıkacak olan bisikletçilerimiz, 2016'dan bu yana sürdürdükleri Ömer Halisdemir Bisiklet Turu için, şehidimizin kabrine yol alacaklar. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bisikletçilerimiz 1100 kilometre yol kat ederek, Türkiye'nin birçok şehitliklerinden aldıkları topraklarla kahramanımız Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşacaklar. Bu yıl yine pedallar Gazze için çevrilecek. Sekizincisini düzenlediğimiz bu tur aynı zamanda Gazze'de işgalci ve İsrail tarafından katledilen şehitlerimizin hatırasını da taşıyacak" dedi.
6 günde 6 ilde pedal çevrilecek
Konuşmanın ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bisiklet sporcusunun katıldığı tur, Arnavutköy'den başladı. Kıyafetlerinde Filistin bayrağı da olan sporcular, Gazze ve Filistin'e desteklerini gösterdi.
Aralarında Filistinlilerin de bulunduğu sporcular, Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde'nin Bor ilçesine giderken 6 ilden geçerek ve 6 gün pedal çevirecek. Bisikletliler, 6 şehirden teslim aldıkları vatan toprağı ile Gazze toprağını şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracak.