On Numara devretti

25 Ekim 2017

Şans Topu oyununun 854'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 713 bin 337 lira 32 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 11 kişi 6 bin 485 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 177 kişi 403 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 324 kişi 41 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 369 kişi 22 lira 35'er kuruş, 3 bilen 73 bin 825 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 502 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 179 bin 777 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 664 bin 453 lira 25 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 947 bin 626 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 528 bin 397 lira 90 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 15, 19, 23 ve artı 9 olarak belirlendi.

Kaynak: AA