On Numara'da ikramiye 3'e bölündü

02 Ekim 2017

On Numara oyununun 791'nci hafta çekilişi yapıldı.

Çekilişte 10 bilen 3 kişi 99 bin 874'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 350 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 522 kişi 131 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 774 kişi 24 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 98 bin 473 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 172 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece, Ankara'nın Çankaya ve İzmir'in Karabağlar ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 997 bin 468 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 796 bin 283 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 443 bin 881 lira 86 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 66, 67, 68, 72 ve 79 olarak belirlendi.

Kaynak: AA