On Numara'da ikramiye dörde bölündü

14 Ocak 2019

On numara oyununun 858'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 34, 40, 41, 43, 46, 65, 70, 72, 76, 78 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 220 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 130 lira 45'er kuruş, 7 bilen 18 bin 841 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 593 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 251 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kayseri'nin Melikgazi, Samsun'un İlkadım, İstanbul'un Kağıthane ile Konya'nın Selçuklu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Kaynak: AA