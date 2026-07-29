Önce zam sonra indirim oyununa son: Bakanlık tarih verdi

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Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, indirim kampanyalarında gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması hedefleniyor.

Yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlükte

Düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında hayata geçirilecek.

Yeni kurallara göre, tüketiciye indirim veya benzeri bir avantaj sunulmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satışlara ilişkin hükümlere tabi olacak.

Önceki fiyat için 10 günlük ölçüt

İndirimli satış reklamlarında “indirimden önceki fiyat” belirlenirken kampanyanın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Böylece ürün fiyatının kampanya öncesinde yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çabuk bozulan ürünlerde farklı hesaplama

Meyve ve sebze gibi kısa sürede bozulabilen ürünler ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan hemen önce uygulanan fiyat dikkate alınacak.