'Onlar Ermiş Muradına' kitabında ne var, neden gündem oldu? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada bugün 'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitaba ilişkin bir sayfanın fotoğrafı yayıldı. Kitaptaki bölümde ensest ifadelerin yer aldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi.

MEB'in sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

Onlar Ermiş Muradına kitabı neden gündem oldu, kitapta neler var?

Onlar Ermiş Muradına kitabındndan bir bölüm, bugün bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Kitapta bir baba ile kızının 'ensest' diyaloglarının yer aldığı kaydedildi. Birçok kullanıcı ifadelere tepki gösterdi.