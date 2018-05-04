04 Mayıs 2018

Sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Onur Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kendisine ulaşan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akay, "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi." şeklinde açıklama yaptı.