Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’ta devam eden orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bursa’daki yangınlarda şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yeniden yükselirken, bölgeye sevk edilen bir su tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Şu ana kadar bin 765 kişi tahliye edildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde beş gündür devam eden yangın nedeniyle 19 köy boşaltıldı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Çamlıbel kırsalında çıkan yangında da ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Tutuklamalar ve hasar tespit çalışmaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22–27 Temmuz tarihleri arasında çıkan yangınlarla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, 3’ünün tutuklandığını, 4’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. İlk belirlemelere göre Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 depo ağır hasar gördü. Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya’da toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Gece boyunca alevlerle mücadele

Bursa’da yangınlara gece boyu müdahale edildi. Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasındaki ulaşılması güç noktalara ekipler pet şişelerle su taşıdı. Yorgun düşen gönüllüler ve ekipler uyku tulumlarında dinlendi.

Manisa Turgutlu’da ise tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı; 15 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.

Sabotaj şüphesi

Bursa Orhaneli-Harmancık yolundaki yangında, vatandaşların ihbarı üzerine, aracında benzin bidonu bulunan Ufuk A. gözaltına alındı.