Türkiye'nin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi devam ediyor. Tekirdağ, ve Osmaniye'de bugün başlayan orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay ve Mersin'deki yangınlar ise bugün ikinci gününe girdi. Çanakkale'de meydana gelen yangının da kontrol altına alındığı bildirildi. İşte orman yangınlarında son durum...

Çorum'daki yangın evlere sıçradı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan otluk ve anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ev, anaokulu ve villara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık'taki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Yangına müdahale için havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan da 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel bölgeye sevk edilmişti.

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi İbrahim Toraman, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde kentin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Osmaniye'deki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Hatay'daki yangın ikinci gününde

Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Engebeli arazinin ulaşımı zorlaştırdığı bölgede, iş makineleriyle yol açma çalışmaları yapıldı.

Valilik tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, 115 kişinin tahliye edildiği belirtildi:

"Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Saat 06.30'da, 5 helikopter ve saat 08.00'de 2 uçak müdahale çalışmalarına başlamışlardır. Yangına ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir."

Mersin Silifke'de ekiplerin müdahalesi sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan ve kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildi.

Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor. Bölgede rüzgarın etkili olması, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.