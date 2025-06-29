Orman yangınlarında son durum ne? Bakan Yumaklı açıkladı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Sakarya, Bilecik, Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Gaziantep, Bolu, Antalya ve Muğla'da alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

150 yangının 83'ü bugün çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Yumaklı, "Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

• Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar.

"Sakarya ve Bilecik'teki yağmur işimizi kolaylaştırdı"

• Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Manisa'da 58 kilometrelik orman yolu açıldı

• Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar.

• Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı.