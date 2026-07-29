Muğla, Antalya ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Hangi illerde yangın çıktı? Hangi yangınlar söndürüldü? Fethiye yangını nereye sıçradı?

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Türkiye'nin üç farklı ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle ekipler alarma geçti. Muğla, Antalya ve Çanakkale'de çıkan yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, birçok yerleşim yeri ve tesis tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla: Hastane ve 121 ev tahliye edildi

En kritik yangın Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşandı. Bayır Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte aynı gün çıkan 5 yangından 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 6 TOMA ve çok sayıda aracın görev aldığını bildirdi.

Yangın nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu trafiğe kapatılırken, tedbir amacıyla 121 ev, 202 vatandaş ve Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edildi.

Bakan Memişoğlu: Hastaların nakli tamamlandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edilen Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki hastaların çevre hastanelere naklinin tamamlandığını bildirdi.

Sürecin ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde takip edildiğini belirten Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Yeşil vatan için yardıma geldiler

Yangın haberini alır almaz Fethiye'den arkadaşlarıyla birlikte Seydikemer'e gelen gönüllüler de mücadeleye destek verdi. Yeşil vatanı korumak için yola çıktıklarını belirten Rahman Hüseyin Töngül, yangın bölgesinde saatlerdir görev yaptıklarını söyledi. Töngül, "Biz kendimiz Fethiyeliyiz. Seydikemer'deki yangını duyunca yardım için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. 3-4 saattir buradayız" ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesinde gönüllü vatandaşların desteği ekiplerin yürüttüğü söndürme çalışmalarına moral verirken, yeşil vatanı korumak için verilen dayanışma da dikkat çekti.

Antalya: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da rüzgârın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı.

Helikopterler ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği yangın nedeniyle evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, bazı evler alevler nedeniyle zarar gördü. Vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale: Turizm tesisleri boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında çıkan orman yangınına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangın nedeniyle bölgedeki bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesislerin tedbir amacıyla boşaltıldığını belirtti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'de 210 konut tahliye edildi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Gömeç ilçelerindeki ormanlık ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer ve 320 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu, iki ilçede çıkan yangınlara ekiplerin karadan ve havadan müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personelle​​​​​​​ müdahale edilmektedir. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."