Ortaköy'deki eğlence mekanına silahlı saldırı
Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinin önünde silahla ateş açılması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde bir eğlence merkezinin girişinde bulunan kişilere motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin, başına mermi isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı, güvenlik önlemi aldı.
Şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirlemek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA