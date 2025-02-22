Ortaöğretimde devamsızlık ve diploma düzeni değişiyor! İşte yeni yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerin işleyişinde köklü değişiklikler getiren "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Yapılan değişiklikler, öğretmen atamalarından öğrenci nakillerine, devamsızlık kurallarından diploma işlemlerine kadar birçok konuyu kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticiler için önemli bir değişiklik yapıldı. Bu okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Millî Eğitim Akademisi'nde Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılmaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca, bu okulların seçim ve değerlendirme süreçleri daha şeffaf hale getirilerek il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlar tarafından denetlenecek.

Diploma ve devamsızlık kurallarında değişiklik

Yönetmelikte dikkat çeken düzenlemelerden biri diploma işlemleri oldu. Yeni kurala göre, kaybolan veya kullanılamayacak derecede yıpranan diplomalar artık yenilenmeyecek. Bunun yerine öğrencilere yalnızca öğrenim durum belgesi verilecek.

Devamsızlık konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak okula devam edebilecek. Bu düzenleme ile öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilecek.

Özel eğitim ve yabancı uyruklu öğrencilere yeni düzenlemeler

Beden eğitimi derslerinde özel gereksinimi olan öğrencilerin etkinliklere katılamayacakları durumlarda rapor almaları zorunlu hale getirildi. Böylece öğrencilerin sağlık durumlarının resmi olarak belgelenmesi sağlanacak.

Ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler için denklik işlemlerinde kolaylıklar sağlandı. Ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptıran öğrenciler, yeni yönetmelik kapsamında diploma almaya hak kazanabilecek.

Öğretmen ve yönetici düzenlemeleri

Yönetmelikte öğretmen ve yöneticilerle ilgili bazı değişiklikler de yer aldı. Alanı atölye veya laboratuvar öğretmenliği olan bir müdür yardımcısı bulunmuyorsa, gerekli şartları taşıyan başka bir müdür yardımcısı bu görevi üstlenebilecek.

Yabancı dil öğretmenleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hizmet içi eğitimlere tabi tutulacak. Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde sorumluluk sınavları ise artık yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

MEB’in yeni düzenlemeleriyle liselerde eğitim ve yönetim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.