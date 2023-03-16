OSB'ler depremzedelere konteyner üretimine başladı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçların karşılanması için sobadan konteynere, su artırma sistemlerinden jeneratöre kadar geniş bir yelpazede üretim kapasitelerini katlayarak seferberlik başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlıkta kurulan kriz merkezi, depremin ilk günlerinde acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner üreticisi sanayicilerle deprem bölgesi arasında köprü oluşturdu.

AFAD ile koordinasyon halinde çalışan kriz merkezi, bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda OSB'leri harekete geçirdi. OSB'ler, mevcut ürünlerin tedariki başta olmak üzere bulunmayan ürünler için de üretime yönlendirildi, "Asrın felaketi"nden dolayı zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında faaliyet yürüten meslek lisesi ve sanayiciler, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için üretim kapasitelerin üstünde çalıştı. Kimi üreticiler 1 artı 1 konteyner üretirken, kimileri su arıtma sistemi ihtiyacını giderdi. Deprem bölgesindeki jeneratör ihtiyacının önemli bir kısmını da yine Yalova Makine İhtisas OSB karşıladı. Dayanışmaya meslek lisesi öğrencileri de "soba" ile katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir, yardım seferberliğiyle ilgili, "Kendi ihtisas alanımız içerisinde bulunan ısıtıcı üretimlerinden jeneratör üretimlerine özellikle yine ilk günlerde ve halen ihtiyaç olan konteyner üretimlerine, elektrikli kablo imalatından ısıtıcı ve soba üretimine kadar geniş yelpazede, makine ihtisas kapsamında kalan üretim kalemlerinde de biz varız. 10'a yakın firmamızla afet bölgesine ürettiğimiz ürünleri gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

21 metrekare büyüklüğünde

OSB bünyesinde faaliyet yürüten Karmod Prefabrik, deprem bölgesi için 21 metrekare büyüklüğünde 1 artı 1 konteynerler üreterek depremzedelerin hizmetine sundu.

İçinde 6 kişinin yaşayabileceği konteynerlerden her gün 50'si deprem bölgesine sevk edildi. Çatı ve duvarlarında sandviç panel kullanılan konteynerlerde priz ve aydınlatma sistemleri, tuvalet ünitesi, lavabo, ayna, sabunluk, duş teknesi, batarya ve musluklar yer aldı.

Karmod Prefabrik Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Çankaya, "Üretimimizin 2,5 kat arttığını söyleyebilirim. Önceden cumartesi pazar günleri üretimimiz yoktu. Yoğun tempomuz hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yaz, kış kullanıma uygun

Şirketin Üretim Müdürü Uğur Kadir ise ürettikleri konteynerlerde yüzde 100 galvaniz çelik kullandıklarını belirterek, "Bizim çatımız 12,5 santim çapında ve soğuk ve sıcağı kırma özelliğine sahip. Deprem bölgesinde ne yazın ne de kışın hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla yaşayabilecekler." açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri de jeneratörler oldu. Türkiye'nin en büyük jeneratör üreticileri, enerji ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bunlardan biri olan Katana Güç Ürünleri firması, deprem bölgesi için özel ürettiği jeneratörlerle deprem bölgesine kesintisiz güç sağlıyor.

Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde bulunan Katana Güç Ürünleri Fabrika Müdürü Fikret Albayrak, "Bizim ürettiğimiz jeneratörler normalde bina, iş yeri için kullanılan ana tesisata bağlanılır, elektrik kesildiğinde direkt olarak otomatik jeneratörler devreye girer. Bunlar orada bir işe yaramayacağı için biz jeneratörlerin üzerine monofaze ve trifaze prizler yaptık. Prizlerden 12 hat çekilebildi ve orada sahra hastanelerinde, tıbbi cihazlarda, arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı." bilgisini paylaştı.

Deprem etkisiyle özellikle içme suyu şebekelerinde tahribat, altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Şebeke suyunun kanalizasyona karışma ihtimali ortaya çıkınca deprem bölgesindeki diyaliz merkezleri saf suya ulaşımda sorun yaşamaya başladı. Bunun üzerine Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde bulunan Enta Mühendislik ve Arıtma Sistemleri konuyla ilgili harekete geçti. İşletme Sahibi Mehmet Yücetürk, yaptığı değerlendirmede, "Hatay'da diyaliz merkezlerinde kullanılan 'Reverse Osmosis' su arıtma sistemleriyle ilgili bir talep oldu ve firmamız hemen alarm durumuna geçerek imalathanede tüm hazırlıkları yaptı ve kendi aracımızla 2 gün içerisinde gönderdik. Uzun soluklu kullanılabilecek bir sistem." ifadelerini kullandı.

Meslek liselilerden depremzedeye soba üretimi

24 yıl önce yaşanan Gölcük depreminde yaşanan acının bir benzerini en derinden hisseden Yalova'dan meslek lisesi öğrencileri, örnek bir seferberliğe imza attı. Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla afet bölgesi için soba üretti.

Lisenin Müdür Yardımcısı Adnan Aydınoğlu, 13-17 yaşlarındaki öğrencilerle öğretmenlerinin depremzedelere soba yardımıyla ilgili "Toplamda şu anda 850 soba üretildi, 350'si gönderildi." değerlendirmesinde bulundu.