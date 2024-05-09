Osman Kavala'dan yeniden yargılama açıklaması

Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkûm edilen ve son günlerde yeniden yargılanması gündemde olan iş insanı Osman Kavala, yazılı açıklama yaptı.

Kavala açıklamasında, Gezi Davası'ndaki cezaların somut delil eksikliğine rağmen verildiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan Kavala, "Davaların yeniden görülmesi insan haklarına saygının gereğidir" ifadesini kullandı.

Osman Kavala'nın açıklaması şöyle:

* Bariz hak ihlallerini içeren, delillere dayanmayan mahkumiyetin kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuruların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için geçerlidir.

Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.