19 EKİM AFAD SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adana'da, Gaziantep'te deprem

Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14:39’da kaydedilen depremin, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.39'da kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kısa süreli paniğe yol açan deprem, çevre illerden de hissedildi.
19 Ekim son depremler listesi...
14:39 - Osmaniye / Sumbas - 4.1 (Mw)
14:03 - Balıkesir / Sındırgı - 1.7 (Ml)
13:49 - Balıkesir / Sındırgı - 1.1 (Ml)
13:04 - Kütahya / Emet - 1.4 (Ml)
12:55 - Malatya / Yeşilyurt - 1.2 (Ml)
12:52 - Balıkesir / Bigadiç - 1.4 (Ml)
12:45 - Kütahya / Simav - 1.7 (Ml)
12:43 - Muğla / Ula - 1.2 (Ml)
12:32 - Kütahya / Simav - 1.6 (Ml)
12:29 - Şanlıurfa / Ceylanpınar (Haseke, Suriye) - 2.2 (Ml)
12:25 - Kütahya / Simav - 1.2 (Ml)
12:23 - Manisa / Salihli - 1.1 (Ml)
12:17 - Kahramanmaraş / Andırın - 2.1 (Ml)
12:10 - Kütahya / Simav - 2.3 (Ml)
12:00 - Kütahya / Simav - 2.3 (Ml)
11:55 - Kütahya / Simav - 1.1 (Ml)
11:41 - Muğla / Milas - 1.4 (Ml)
11:07 - Balıkesir / Sındırgı - 1.6 (Ml)
10:56 - Muğla / Ula - 1.1 (Ml)