Osmanlı dönemine ait mezar doğalgaz çalışmasında bulundu
Yunanistan'ın Karaferye (Veria) kentinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezar bulunduğu belirtildi.
Yunanistan'ın Karaferye kent merkezindeki Medrese Camisi yakınında doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezara rastlandığı kaydedildi.
Ülke basınındaki haberlerde, arkeologların, mezarın cami yakınında bulunması ve bölgede yer alan ek arkeolojik kalıntıların mezarın Osmanlı dönemine ait olduğunu gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.
17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi'nin notlarında da söz konusu caminin etrafında Müslüman mezarlığının bulunduğu bilgisi yer alıyor.
Yunanistan'ın Selanik yakınlarındaki Halkidiki iline bağlı Gargara (Simandra) köyünde 2021'de inşaat kazısında Osmanlı döneminden kalma mezarlık ortaya çıkmıştı.