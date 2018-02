"Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık"

13 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasına fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız.

Müttefikimiz kalkıp da PYD'ye YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir. Türkiye bir çadır devleti değildir.

Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

NATO eşittir ABD değildir

Savaş gemilerimiz gerektiğinde her türlü faaliyeti yapmak üzere görevlerini yürütüyorlar. Zeytin Dalı Operasyonu'nun ne kadar önemli doğru olduğu bölgede attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bir an önce oradan çekilmemizi isteyenler bölgedeki tünellere teröristlere bir baksınlar. Ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkenize yönelik olmadığını iddia eden varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur. Adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar.

Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir.

Kalkıp da YPG'ye PYD'ye bize göre bu terör örgütü değildir diyorsan NATO'da müttefikin olan ülkeye bu saldırıyorsa senin onun karşısında olman gerekiyor. Bunlar terör örgütü değil diyorlar.

Suriye ile ne sınırın, ne alakan var?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı geldi, şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek. Bütün gerçekleri çok açık net önlerine koyacağız. Bu iş hakka hukuka uygun bir şekilde yürümek durumundadır. Eğer yürümezse bunun adı model ortaklık olmaz. Benim 910 bin kilometre sınırım var senin Suriye ile ne sınırın, ne alakan var? İlk gelen haberler şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara çıkacağına yönelik fiskoslar var. Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ ile bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm tarafların artık maskelerini indirip karşımıza çıkmalarını tavsiye ediyoruz.

Kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur

Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, kime hangi imkanların sağlandığını tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların PKK'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir.

Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık

Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa, çok yakında öyle olmadığını görecekler.

ABD bütçesinden böyle bir paranın çıkması manidardır

Şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika'nın bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığına özellikle gündeme getirmek istiyorum. Şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki takke düşmüş kel görünmüştür bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiş demektir.

2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı

Hemen yanı başımızdaki koskoca bir coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı şu anda devam ediyor. Bunları biliyoruz. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur. Hiç kimsenin bizi çevremizdeki kimi toplumlar gibi dünyanın dört bir yanına savurmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük istiklal ve istikbal mücadelesini yürütüyoruz.

Nusra da El Kaide de bir terör örgütüdür

Bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanı neler söylüyor? Şu anda terör örgütünün uzantısı durumunda olan partinin temsilcileri neler konuşuyor? Ülkemize her gün füzeyle saldıran YPG için terör örgütü değildir diyebilen anlayışla Türkiye karşı karşıyadır. Nerede bu? İçimizde Türkiye'de. Göğsünü gere gerek PKK da YPG de FETÖ da DHKP/C de bir terör örgütüdür diyememektedir Bay Kemal. Zerre kadar sende yürek varsa açıkça dersin ki bunlar birer terör örgütüdür. "Hiçbir zaman Nusra'ya terör örgütüdür diyemedi" diyor. Evet Nusra bir terör örgütüdür, El Kaide bir terör örgütüdür. Senin kulağın var duymazsın. Diğerlerinden hiçbir farkın yok.

CHP'nin cibilliyetinin gereği bu

Son kongrede adeta ödüllendirilerek yeniden CHP Parti Meclisi'ne seçtirilen biri var. Bu kişi 'Hayatta hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar' dedi. 'Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı keseyim?' de diyor. CHP'nin cibilliyetinin gereği bu. İstanbul'a il başkanı yaptıkları bir başkası da 'Ağlama oğlun şehit oldu ne zaman ulan gerzekler ben oğlumu şehit olsun diye mi büyüttük dersek oğlumuz şehit olmayabilir' diye yazdı. CHP'de her çeşidinden terör örgütünün cenazesinde boy gösteren milletvekili bulunuyor. Kimi PYD'yi kimi Esed'i kendisine ortak seçmiş. CHP'nin HDP adında bir de ikizi var. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum İstiklal Marşı söylenmeyen Türk bayrağı olmayan bir kongre yapıldı. Konuşmalarında terör örgütüne selam göndermekten ve terör örgütü başının elektronik ortamda resmini yayınlayanlar. Tutuklu eş başkanlarını dolaylı yollarla göstermeye gayret edenler bu kongreyi gayriresmi bir ortama sürüklemişlerdir. Ana muhalefetin başındaki PYD terör örgütü değil diyenler. Terör örgütünün partisi onlardan eksi kalır mı?''"