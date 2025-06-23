Ossowski: Türklerin vize için beklemesi utanç verici
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, Kosova, Gürcistan ve uyuşturucu sorunlarıyla bilinen Kolombiya’nın bile AB’ye vizesiz seyahat edebildiğine dikkat çekerek, “Türkler vize randevusu almak için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil” dedi.
İpek YEZDANİ
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Brüksel’de bir grup Türk gazeteciyle bir araya geldi.
Büyükelçi Ossowski, Türkiye’de halkın AB vize randevusu almak için aylarca sıra beklemek zorunda kaldığını belirterek, “Bu hepimiz için bir utanç. AB’ye resmen aday ülke olmayan ve bazı AB ülkelerinin resmen tanımadığı Kosova’nın ve savaş halindeki Ukrayna’nın bile vize serbestisi var, Türkiye’nin yok, vize serbestisi sürecini tekrar başlatmamız gerekiyor” dedi. Temmuz ayında Türkiye’deki görevine veda ederek Almanya’nın AB Büyükelçisi olarak çalışmaya başlayacağını açıklayan Ossowski, sorulara yanıt verdi.
“İnsanların aylarca vize için beklemesi kabul edilemez”
Ossowski, “İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hatta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici. Bu yüzden vize serbestisi sürecini yeniden başlatmalıyız. Türk hükümetine çok samimi bir teklifle geldik. Lütfen görüşmeleri yeniden başlatalım. Türkiye 72 kriterden 66’sını yerine getirdi. Şimdi kalan son altı kriter için çalışalım” dedi.
“Kosova’nın bile vize serbestisi var”
AB’nin vizesiz seyahat imkanı olmayan tek aday ülkesinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Ossowski, şunları söyledi: “AB’ye resmi aday ülke olmayan Kosova bile vizesiz seyahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tarafından tanınmıyor. Kosovalılar AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor da Türkler neden edemiyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta şu anda ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının fazla olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sahip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin vizesiz seyahat imkanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gerekiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor.”
AB'nin kendi çıkarları açısından savunma konularında Türkiye ile iş birliği yapmasının çok önemli olduğunu belirten Ossowski, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, NATO’nun güvenilir bir müttefiki. Türkiye’nin çıkarlarıyla ilgili olarak, özellikle gelecekteki Almanya AB büyükelçisi olarak, Türkiye’nin güvenlik ve savunma sektöründeki potansiyelinin iş birliğimize de yansıtılması için çok çalışacağım. AB özellikle şu anda savunma sanayisini yenilemekle ilgileniyor ve bunun için savunma ve silahlanma alanında çok güçlü bir aktör haline gelen Türkiye’yi ortak olarak görüyoruz. Artık AB içinde ve dışındaki Türk şirketlerinin de iş birliğine nasıl katılabileceğine dair yasal çerçeve var.”
“Türkiye ve AB kader ortaklarıdır”
Stratejik olarak Türkiye ve AB’nin kader ortakları olduğuna dikkat çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, ”Coğrafi ve kültürel yakınlığımız, tüm dünyayı saran kaos ve artık Transatlantik ortaklarımıza bile tam olarak güvenemememiz nedeniyle birlikte çalışmaya karar vermemiz bir tercih değildir, kader. Türkiye ve AB, eylem ve değerler konusunda birlikte çalışmalı. Başka seçeneğimiz yok” dedi. Ossowski, şu açıklamaları da yaptı:
-TERÖRLE MÜCADELEDE REFORM UMUT EDİYORUZ: Vize muafiyeti için yerine getirilmesi gerekli altı şarttan biri de terörle mücadele yasasında reform yapılması. Umudumuz, Kürtlerle iç barış sürecinin, hükümeti terörle mücadele yasasında reformlara teşvik etmesi ve bu şekilde ilerleyebilmemiz. Çünkü artık Türkiye’de PKK’nın silahsızlandırılmasına ve dağılmasına yol açacak umut verici bir süreç var.
-MODERNİZASYONA İHTİYACIMIZ VAR: AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Bu nedenle Gümrük Birliği’nde (GB) modernizasyona ihtiyacımız var. İnternet hizmetlerini, tarımı dahil etmeliyiz. GB’nin modernizasyonu, ekonomik ilişkilerde hukukun üstünlüğünü pekiştirip güçlendirecektir.
-ADAY ÜLKELER TAAHHÜTLERİNE BAĞLI KALMALI: Türkiye’deki iç siyasi gelişmeler de yeniden angajman gündemimizi etkiledi. İmamoğlu’nun ve diğerlerinin tutuklanması, hapis yatması; iyi değil. Tüm üye devletler ve aday ülkeler, Kopenhag kriterlerini gönüllü olarak kabul ettiler. Bu nedenle üye devletlerden ve aday ülkelerden kendi taahhütlerine bağlı kalmalarını bekliyoruz.
-HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ OLMADAN YABANCI YATIRIMCI GELMEZ: Alman veya Fransız bir yatırımcıyı, bağımsız yargı olmadığı için korkarken Türkiye’ye gelmeye nasıl ikna edebilirim? Uluslararası yatırımcılar yargının bağımsız olmadığını düşündükleri için Türkiye’ye yatırımdan çekiniyorlarsa, yatırımlar azalacaktır. Ve hepimiz Türkiye’nin çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne, demokratik ilke ve değerlere bağlı kalmasının kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorum. Avrupa Yatırım Bankası da yeniden kredi verilebilmesi için Türkiye’deki yargı ortamı ve hukukun üstünlüğünün garanti altına alınması gerektiğini belirtti.
-AB, TÜRKİYE’YE MÜLTECİLER İÇİN 12 MİLYAR EURO AYIRDI: AB, Türkiye’ye mülteciler için yaklaşık 12 milyar euro ayırdı. Henüz tamamı harcanmadı, ama büyük bir kısmı kullanıldı diyebiliriz. Ancak bunun, Türkiye’nin bu mülteci topluluklarını barındırmak için harcamak zorunda olduğu paranın sadece bir kısmını karşıladığını da kabul etmek gerekir.
'Gideceğim için çok üzgünüm"
Thomas Hans Ossowski, “Türkiye’den gideceğim için üzgünüm çünkü ailem ve ben Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye harika bir ülke. Harika bir ulus ve harika insanlar. Bu yüzden, Türkiye’nin AB için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Türkiye, eşimin, benim ve çocuklarımızın kalbini kazandı. Tamamen depresyona girmememin tek sebebi, zaman zaman Türkiye’ye tatile gelebileceğimiz umudu” diye konuştu. Ossowski, şunları belirtti:
“AB’deki yeni görevimde de güçlü Türkiye- AB ilişkilerinin iyi bir savunucusu olmak istiyorum. Avrupa düzeyinde de savunma ve güvenlik harcamalarına çok daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği çok açık. Avrupa Komisyonu İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ve Uluslararası Ticaret Komiseri Maros Sefcovic Temmuz başında Türkiye’ye gelecek.”