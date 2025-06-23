Ossowski: Türklerin vize için beklemesi utanç verici

İpek YEZDANİ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyo­nu Başkanı Büyükel­çi Thomas Hans Ossowski, Brüksel’de bir grup Türk ga­zeteciyle bir araya geldi.

Bü­yükelçi Ossowski, Türkiye’de halkın AB vize randevusu al­mak için aylarca sıra bekle­mek zorunda kaldığını belirte­rek, “Bu hepimiz için bir utanç. AB’ye resmen aday ülke olma­yan ve bazı AB ülkelerinin res­men tanımadığı Kosova’nın ve savaş halindeki Ukrayna’nın bile vize serbestisi var, Türki­ye’nin yok, vize serbestisi sü­recini tekrar başlatmamız ge­rekiyor” dedi. Temmuz ayın­da Türkiye’deki görevine veda ederek Almanya’nın AB Büyü­kelçisi olarak çalışmaya başla­yacağını açıklayan Ossowski, sorulara yanıt verdi.

“İnsanların aylarca vize için beklemesi kabul edilemez”

Ossowski, “İnsanlar vize ran­devusu almak için aylarca, hat­ta bazen bir yıl beklemek zo­runda kalıyor. Bu sürdürülebi­lir bir durum değil. Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici. Bu yüzden vize serbestisi sü­recini yeniden başlatmalıyız. Türk hükümetine çok samimi bir teklifle geldik. Lütfen gö­rüşmeleri yeniden başlatalım. Türkiye 72 kriterden 66’sını ye­rine getirdi. Şimdi kalan son al­tı kriter için çalışalım” dedi.

“Kosova’nın bile vize serbestisi var”

AB’nin vizesiz seyahat im­kanı olmayan tek aday ülkesi­nin Türkiye olduğuna dikkat çeken Ossowski, şunları söy­ledi: “AB’ye resmi aday ülke ol­mayan Kosova bile vizesiz se­yahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tara­fından tanınmıyor. Kosovalı­lar AB’ye vizesiz seyahat ede­biliyor da Türkler neden ede­miyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz se­yahat edebiliyor. Hatta şu an­da ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının faz­la olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sa­hip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Tür­kiye’nin vizesiz seyahat im­kanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gere­kiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor.”

AB'nin kendi çıkarları açı­sından savunma konularında Türkiye ile iş birliği yapması­nın çok önemli olduğunu be­lirten Ossowski, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Türkiye, NA­TO’nun güvenilir bir müttefiki. Türkiye’nin çıkarlarıyla ilgi­li olarak, özellikle gelecekteki Almanya AB büyükelçisi ola­rak, Türkiye’nin güvenlik ve savunma sektöründeki po­tansiyelinin iş birliğimize de yansıtılması için çok çalışaca­ğım. AB özellikle şu anda sa­vunma sanayisini yenilemek­le ilgileniyor ve bunun için sa­vunma ve silahlanma alanında çok güçlü bir aktör haline ge­len Türkiye’yi ortak olarak gö­rüyoruz. Artık AB içinde ve dı­şındaki Türk şirketlerinin de iş birliğine nasıl katılabileceğine dair yasal çerçeve var.”

“Türkiye ve AB kader ortaklarıdır”

Stratejik olarak Türkiye ve AB’nin kader ortakları olduğuna dikkat çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, ”Coğrafi ve kültürel yakınlığımız, tüm dünyayı saran kaos ve artık Transatlantik ortaklarımıza bile tam olarak güvenemememiz nedeniyle birlikte çalışmaya karar vermemiz bir tercih değildir, kader. Türkiye ve AB, eylem ve değerler konusunda birlikte çalışmalı. Başka seçeneğimiz yok” dedi. Ossowski, şu açıklamaları da yaptı:

-TERÖRLE MÜCADELEDE REFORM UMUT EDİYORUZ: Vize muafiyeti için yerine getirilmesi gerekli altı şarttan biri de terörle mücadele yasasında reform yapılması. Umudumuz, Kürtlerle iç barış sürecinin, hükümeti terörle mücadele yasasında reformlara teşvik etmesi ve bu şekilde ilerleyebilmemiz. Çünkü artık Türkiye’de PKK’nın silahsızlandırılmasına ve dağılmasına yol açacak umut verici bir süreç var.

-MODERNİZASYONA İHTİYACIMIZ VAR: AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Bu nedenle Gümrük Birliği’nde (GB) modernizasyona ihtiyacımız var. İnternet hizmetlerini, tarımı dahil etmeliyiz. GB’nin modernizasyonu, ekonomik ilişkilerde hukukun üstünlüğünü pekiştirip güçlendirecektir.

-ADAY ÜLKELER TAAHHÜTLERİNE BAĞLI KALMALI: Türkiye’deki iç siyasi gelişmeler de yeniden angajman gündemimizi etkiledi. İmamoğlu’nun ve diğerlerinin tutuklanması, hapis yatması; iyi değil. Tüm üye devletler ve aday ülkeler, Kopenhag kriterlerini gönüllü olarak kabul ettiler. Bu nedenle üye devletlerden ve aday ülkelerden kendi taahhütlerine bağlı kalmalarını bekliyoruz.

-HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ OLMADAN YABANCI YATIRIMCI GELMEZ: Alman veya Fransız bir yatırımcıyı, bağımsız yargı olmadığı için korkarken Türkiye’ye gelmeye nasıl ikna edebilirim? Uluslararası yatırımcılar yargının bağımsız olmadığını düşündükleri için Türkiye’ye yatırımdan çekiniyorlarsa, yatırımlar azalacaktır. Ve hepimiz Türkiye’nin çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne, demokratik ilke ve değerlere bağlı kalmasının kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorum. Avrupa Yatırım Bankası da yeniden kredi verilebilmesi için Türkiye’deki yargı ortamı ve hukukun üstünlüğünün garanti altına alınması gerektiğini belirtti.

-AB, TÜRKİYE’YE MÜLTECİLER İÇİN 12 MİLYAR EURO AYIRDI: AB, Türkiye’ye mülteciler için yaklaşık 12 milyar euro ayırdı. Henüz tamamı harcanmadı, ama büyük bir kısmı kullanıldı diyebiliriz. Ancak bunun, Türkiye’nin bu mülteci topluluklarını barındırmak için harcamak zorunda olduğu paranın sadece bir kısmını karşıladığını da kabul etmek gerekir.

'Gideceğim için çok üzgünüm"

Thomas Hans Ossowski, “Türkiye’den gideceğim için üzgünüm çünkü ailem ve ben Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye harika bir ülke. Harika bir ulus ve harika insanlar. Bu yüzden, Türkiye’nin AB için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Türkiye, eşimin, benim ve çocuklarımızın kalbini kazandı. Tamamen depresyona girmememin tek sebebi, zaman zaman Türkiye’ye tatile gelebileceğimiz umudu” diye konuştu. Ossowski, şunları belirtti:

“AB’deki yeni görevimde de güçlü Türkiye- AB ilişkilerinin iyi bir savunucusu olmak istiyorum. Avrupa düzeyinde de savunma ve güvenlik harcamalarına çok daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği çok açık. Avrupa Komisyonu İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ve Uluslararası Ticaret Komiseri Maros Sefcovic Temmuz başında Türkiye’ye gelecek.”