ÖSYM tarafından 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınavlarının ardından adayların gündeminde sonuçlar yer alıyor. 27 Eylül'de gerçekleştirilen sınavlara katılan binlerce kişi, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Sık sık "ÖSYM tarafından 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'na giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binler sonuçların tarihini araştırıyor. Bu sebeple yoğun şekilde "ÖSYM tarafından 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.