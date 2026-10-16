Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'na giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binler sonuçların tarihini araştırıyor. Bu sebeple yoğun şekilde "ÖSYM tarafından 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.