ÖSYM'den son dakika duyurusu: Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı (DGS başvurusu nasıl yapılır?)

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS başvuru ücreti ne kadar?

Sınav başvuru ücreti bu yıl 590,00 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirlenen tutarı ilgili bankalara yatırması gerekiyor.

DGS başvuru şartları neler

İki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar.

Son sınıf öğrencisi olup, staj hariç mezuniyet koşullarını karşılayan adaylar.

Yurtdışındaki önlisans programlarından mezun olup denklik alan adaylar.

Başvuru sürecine başlamadan önce tüm adayların, 2024 DGS Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice incelemesi önerilir.