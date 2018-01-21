Otomobil yayalara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

21 Ocak 2018

Manisa'da bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara ve ardından tren istasyonu korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si yaya 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Menemen istikametine seyir halinde olan Orçun N. idaresindeki 45 HV 959 plakalı araç, Muradiye Mahallesi girişindeki kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ikiz oldukları öğrenilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Korkmaz kardeşler savrulurken, sürücü Orçun N. ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya geçidinden yaklaşık 100 metre savrularak hareket eden araç daha sonra sağ tarafta bulunan demir yoluna uçtu. Araç demir bariyerleri kırarak demir yolu inşaatında kullanılan beton travers yığınına çarptı. Çarpma etkisiyle araç hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öte yandan araçta sıkışan yaralılar için ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKS ekipleri de olay yerine sevk edildi. Kazada aracın çarptığı yaya kardeşler Büşra ve Kübra Korkmaz ile araç içerisinde bulunan Ahsen Doğan ve Aleyna Savaş olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araç içerisinde sıkıştıkları yerden kurtarılan Halil S. ve sürücü Orçun N. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden ve 2 yaralının Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA