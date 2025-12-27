Otopark Yönetmeliği değişti: Alan kriterleri yeniden belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler, yapıların otopark yükümlülüklerinde yeni ölçütler getirdi.

Otoparkta alan kriterleri değişti

Yayımlanan karara göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak değiştirildi. Böylece belirli yapıların otopark zorunluluğuna tabi olacağı alan büyüklüğü artırılmış oldu.

Hastane otoparkında metrekare büyüdü

Ayrıca yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları” başlığı altındaki hastaneler için otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü de güncellendi. Buna göre, daha önce 75 metrekare olarak uygulanan kriter 85 metrekareye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.