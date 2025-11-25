Oxford listeyi açıkladı! 2025'in kelimesi ne olacak?

Oxford Üniversitesi Yayınları, 2025 Yılın Kelimesi için küresel oylamanın başladığını duyurdu. Dil uzmanları, 25 milyar kelimelik dil veri tabanını analiz ederek, 2025 yılının küresel deneyimlerini ve konuşmalarını yansıtan üç kelimelik kısa listeyi belirledi.

Listedeki adaylar ne?

Adaylar arasında 'aura farming', 'biohack' ve 'rage bait' bulunuyor.

İşte uzmanlar tarafından belirlenen ve oylamaya sunulan üç aday kelime ve tanımları:

• Aura Farming: Güven, havalı bir duruş ya da gizem hissi uyandırmak için kişinin kendini belirli bir şekilde sunarak etkileyici, çekici veya karizmatik bir imaj yaratma çabası.

• Biohack: Beslenme, egzersiz rutini veya yaşam tarzını değiştirerek ya da ilaç, takviye veya teknolojik cihazlar gibi başka yöntemler kullanarak fiziksel veya zihinsel performansı, sağlığı, uzun ömürlülüğü veya genel iyilik halini geliştirmeye çalışma.

• Rage Bait: Özellikle bir web sayfasına veya sosyal medya içeriğine trafik ve etkileşim artırmak için, öfke veya kızgınlık tetiklemek amacıyla kasıtlı olarak kışkırtıcı, sinir bozucu veya rahatsız edici şekilde hazırlanan çevrim içi içerik.

Oylama 4 gün sürecek

Oxford, bu yılın kelimelerini 'dijital kimlik', yapay zekâ, deepfake'ler, sanal ilişkiler ve çevrim içi davranışlara dair toplumsal tartışmaların belirlediğine dikkat çekti. Aday kelimeler, sosyal medya üzerinden yürütülen mizahi kampanyalarla tanıtılacak.

Oylama süreci 27 Kasım Perşembe günü, Türkiye saatiyle 15.00'te (12.00 GMT) sona erecek. Oylamanın ardından dil uzmanları, hem oyları hem de kamuoyundaki yorumları son kez analiz ederek 2025 Oxford Yılın Kelimesi'ni 1 Aralık tarihinde resmen duyuracak.

Cambridge geçtiğimiz günlerde açıklamıştı

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü de geçtiğimiz günlerde 2025'in kelimesini 'parasosyal' (parasocial) olarak açıklamıştı. Sözlük, özellikle sosyal medyanın yükselişiyle birlikte bu terimin günlük dile yerleştiğine dikkat çekerken parasosyal ilişki biçiminin, bireylerin gerçekte tanımadığı ünlülerle ya da sosyal medya figürleriyle zihinsel olarak yakınlık kurması anlamına geldiği belirtildi.

'Parasosyal' kavramı ilk kez 1956'da Chicago Üniversitesi'nden Donald Horton ve Richard Wohl tarafından ortaya atılmış; televizyon izleyicilerinin ekran yüzleriyle kurduğu tek yönlü bağı tanımlamak için kullanılmıştı.