Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

22 Haziran 2018

24 Haziran 2018 Pazar Günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekilliği seçimlerinde YSK kayıtlarına göre toplam 59 milyon 369 bin 960 seçmen sandığa gidebilecek.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde Türkiye genelinde 698 bin 352 vatandaşın ve 16 Nisan 2017 referandumunda 865 bin 46 vatandaşın oyunun geçersiz kabul edildiği göz önünde bulundurulduğunda oy verme işlemi sırasında uyulması gereken kurallar büyük önem taşıyor. İstanbul Barosu Basın Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Av. Baran Akcan, oy kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Oy verme saati



Av. Baran Akcan, Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazargünü, oy kullanma süresi önceki seçimlerden farklı olarak tüm yurt genelinde saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanılacağini belirterek, "Saat 17.00 olduğu halde sandık başında bekleyenlerin sandık başkanı tarafından sayıldıktan sonra oy kullanabilecek. Bu nedenle uyulması gereken ilk kural belirlenen vakitler içerinde sandığa gitmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dikkat edilmesi gerekenler

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçmen bilgi kâğıtları seçmenlerin adreslerine gönderildiğini vurgulayan Av. Baran Akcan, "Seçmen bilgi kâğıdında seçmenin nerede oy kullanacağı belirtilmiştir. Seçmen bilgi kâğıtları kendilerine ulaşsın veya ulaşmasın, seçmenler TC Kimlik Numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı ,resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukatlık kimlik belgesi gibi kişinin kimliğini şüphe oluşturmayacak şekilde ortaya koyan resimli belgelerden birisini sunarak oy kullanabileceklerdir" dedi.



Oy pusulasının herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz

Seçmenlerin öncelikli olarak oy zarflarının Sandık Kurulu mührü ile mühürlenmiş olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Av. Baran Akcan, "Seçmenler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını Evet/Tercih mührü ile beraber alarak oy verme kabinine girmeleri, tercih edecekleri Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle mührü vurmaları gerekmektedir. Seçmenlerin mührün kuruması bir süre bekledikten sonra birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde aynı zarfa koyup sandığa bizzat atmaları ve sandık seçmen listesinin karşısına imza atmaları gerekmektedir. TERCİH veya EVET mührü dışında oy pusulasının herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacaktır. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecektir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları, oy pusulalarında herhangi bir eksiklik söz konusu ise kabine girmeden önce durumu sandık kuruluna bildirmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Oy vermeye gelen hamile, hasta ve engelli seçmenler bekletilmeyecek, yaşlılara ise öncelik tanınacağını kaydeden Av. Baran Akcan, "Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine giriş yapamayacaklar ve bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA