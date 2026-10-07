Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" ifadelerini kullanan oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlatmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında hakkında soruşturma açılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındı. Laçin'in Üsküdar'daki evinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığı öğrenildi.