Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Polonya Büyükelçisi oldu

Başkonsolos Amirsaid Agzamhodcaev, Özbekistan'ı İstanbul'da temsil ediyordu. 3 Ekim 2023 tarihinde Özbekistan Âli Meclisi Senatosu Özbekistan'ın yeni Varşova Büyükelçisini onayladı.

Polonya ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkiler 19 Mart 1992 tarihinde başladı. Özbekistan'ın Varşova Büyükelçiliği 2003 yılından beri faaliyet gösteriyor. Amirsaid Agzamhodcaev,, 2015 yılında İstanbul'da konsolos olarak çalışmaya başladı. Amirsaid Agzamhodcaev, 2020 yılından bu yana da Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapıyor.

Özbekistan Dostları, Başkonsolos Amirsaid Agzamhodcaev, için İstanbul'da bir akşam yemeği düzenledi. Başkonsolos Amirsaid Agzamhodcaev, 8 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yapıyordu ve Türk iş dünyası ve Türk halkı tarafından seviliyordu. Başkonsolos Agzamhodcaev, 8 yıllık görev süresi boyunca İstanbulu çok sevdiğini, Türkiye'yi ve Türk dostlarını özleyeceğini vurgulayarak, Türk halkının kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti. Agzamhodcaev, “İstanbul'dan ayrılmak benim için çok zor olacak. 8 yıldır burada çalışıyorum, İstanbul ikinci evim oldu.

Görev süresi boyunca Başkonsolos Agzamhodcaev İstanbulda çok önemli toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirdi. Başkonsolos Özbekistan'ın tanıtımı ve Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesi konularında İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Adana'da sık sık ziyaretler ve toplantılar yaptı. Amirsaid Agzamhodcaev, Türk iş adamlarının Özbekistan'daki yatırımları konusunda da birçok çalışma ve görüşme yaptı.

İstanbul'daki Özbekler de, Başkonsolos'un her hafta İstanbul'da Özbek vatandaşlarını dinlemek ve sorunlarını çözmek için düzenli toplantılar yapmasından büyük memnun olduklarını belirttiler. Pandemi sürecinde de Başkonsolos, yüzlerce Özbekistan vatandaşının tahliyesi için büyük çaba harcadığı gibi, deprem sırasında da deprem bölgesinde mağdurlara yardımlar etti ev bir ay boyunca Özbek aşçılarla yemek dağıtımını organize etti. Unutmamak gerekir ki, Türk-Özbek ilişkilerinin gelişmesinde Özbek diplomatlarının özel bir yeri var.

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Saidazizovich Agzamkhodcaev

5 Şubat 1985'te Taşkent'te doğdu, Taşkent Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nden mezun oldu.

- 2011 - 2015. - Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluk ve hukuk departmanı

- 2015 – 2020 Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 1. Sekreteri.

-2020'den 2023'e Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu.

- Türkçe, Rusça ve İngilizce bilen başkonsolos evli ve 3 çocuk babası.