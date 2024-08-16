Özdağ'ın 'Akşener' iddiasının odağındaki Murat Gezici ilk kez konuştu: Operasyon!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, dinlenilmeyen bir odada, ''Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediği iddia edilen Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici iddiaları yalanladı.

“Böyle bir konuşma olmadı” diyen Gezici, şöyle devam etti:

* Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor. Yüce Türk milletini temsil eden yargı beni mahkemeye çağırdığında da bunları orada da söyleyeceğim. Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci.

Kendi söylediği yalanları...

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Geçen ay da, geçen yıl da medyada altını çizdim. Kadın 81 ili gezdi, bir torunu vardı, ailesi vardı. Memleket meselesini daha çok önemsedi. Azımsanmayacak bir oy aldı. Hâlâ da kitlesi var. Meral Akşener halen en önemli siyasi isim. Bunu defalarca söyledim.

* Fakat Ümit Özdağ’ın bahsettiği gibi bir süreç olmadı. Ümit Bey’le bir görüşmem oldu. 2019’da olmuştu. O görüşmede sadece şunu konuştuk: Sayın Akşener’in stratejilerinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Zaten kendisi de strateji uzmanı olduğunu, kampanyanın yanlış olduğunu söylüyordu. Partiden de ayrılmamıştı.

* Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor.