Özel: İlk itirazımızı Yargıtay’a yaptık, YSK’ya da başvuracağız

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP’nin 2023’te gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı'nı iptal etmesi sonrası CHP Lideri Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, siyasi partileri ayakta tutan unsurların üyeleri, delegeleri ve kurultayları olduğunu vurguladı.

Alınan kararla siyasi partilerin güvencesinin zedelendiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Bu kararla hiçbir partinin kongresinin artık bir garantisi kalmamıştır. Seçim hukuku ve itiraz süreleri bellidir. Seçim hukuku dışında başka mahkemelerin bu işlere karışması YSK'yı yok saymaktır. Bu durum, artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturamaması demektir. 1. Asliye Hukuk mahkemesini ayarlayanın istediğini indirme, istediğini bindirme yetkisi tanımlanmaya çalışılmaktadır."

İlk itirazımızı Yargıtay'a yaptık

Karara karşı atılan hukuki adımlara değinen Özel, ilk itirazı Yargıtay'a ilettiklerini bildirdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilk itirazımızı, tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a yaptık. Yarın da YSK'nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK'ya başvuracağız. Yargıtay'ın tedbirin durdurulmasına yönelik başvurularımızı en acil şekilde ele almasını ve YSK'nın kendisine tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz.''