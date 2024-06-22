Özel: "Orman yangınları meselesine artık TBMM el koymalı"

Malatya'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Türkiye'nin normal ülke olarak, hukuka, kurallara, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz" dedi ve Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangın konusundaki görüşlerini belirtti:

"Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Türkiye'nin orman varlıklarının bu kadar kolay kaybedilmesine, 2024 yılının teknolojisine, imkanlarına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı yol gösterici önerilerimizle birlikte önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getireceğiz. Bu konuda Meclis komisyonu kurulmasını sağlayıp akademisyenleriyle, yerel yöneticileriyle, afet yönetimde yetkin isimlerle dünyanın dört bir tarafına bakarak bu memleketin ormanlarının korunması için bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz, bu orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya 'dur' diyecek, ya 'dur' diyecek bunun için çalışacağız."

Özel: "Mehmet Şimşek'e vergi konusundaki taleplerimizi ileteceğiz"

Kayısının ve üreticinin hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını ifade eden Özgür Özel, Malatya'nın iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olduklarını belirtti. Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapacakları görüşme konusuna da değinen Özel, Mehmet Şimsek'e vergi konusundaki taleplerini ileteceklerini söyledi.

Türkiye'de siyasette normalleşme istediklerini ifade eden Özel, "Biz Türkiye'nin normal ülke olarak, hukuka, kurallara, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz. Bunun için el uzattık, hukuka uyarsanız ne ala. Sopaya sarılanla normalleşme olmaz. Kanuna uyarsanız ne ala, Anayasayı çiğneyenle normalleşme olmaz. İsteyen gelir normalleşir hep birlikte doğru işler yaparız ama hukuktan sapanın, vicdandan sapanın, ahlaktan sapanın olduğu yerde biz olmayız" ifadelerini kullandı.